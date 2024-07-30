2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

MAAŞ FARKI AĞUSTOS AYINDA YATIRILACAK!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarında yüzde 24.73 zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtıldı. Emekliler maaşlarını bu oran üzerinden alacak. En düşük maaşın 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla oluşan zam farkları ise teklifin yasalaşmasının ardından ağustos ayı başında emeklilerin hesaplarına yatacak. Kök maaş ile 12 bin 500 TL arasındaki fark Hazine tarafından desteklenecek.