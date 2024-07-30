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Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:06

2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

Emekli maaş farkları 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kök maaş zammı yüzde 24,73 olurken en düşük emekli maaşı da arttı. Yüzde 25 zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları ise temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Durum böyle olunca temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler "1200 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemelerinde son durum…

2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

En düşük emekli maaşı farkları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Oluşan 2500 TL zam farkı Temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Maaşını zamlı alamayan emekliler emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2500 TL emekli farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek? İşte 2500 TL emekli maaşı farkı ödeme bilgisi...

2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

3.7 MİLYON EMEKLİNİN YENİ MAAŞI 12.500 TL

Emekli zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlendi ve yürürlüğe girdi. Böylece emekliye enflasyon farkı ile birlikte yüzde 24,73 zam yapılmış oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeyle 3.7 milyon kişinin maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

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2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

En düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 TL emekli maaşı alacak.

Temmuz ayında maaşlarını zamsız alan emekliler oluşan 2500 TL'lik maş farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı;

2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ekonomik program çerçevesinde hazırlanan vergi yasa değişikliğini kabul ederek yasalaştırdı. Yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Ek zammın maliyeti ise 33 Milyar 200 lira olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı onayladıktan sonra emekliler maaş farklarını alabilecek.

2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?

MAAŞ FARKI AĞUSTOS AYINDA YATIRILACAK!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarında yüzde 24.73 zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtıldı. Emekliler maaşlarını bu oran üzerinden alacak. En düşük maaşın 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla oluşan zam farkları ise teklifin yasalaşmasının ardından ağustos ayı başında emeklilerin hesaplarına yatacak. Kök maaş ile 12 bin 500 TL arasındaki fark Hazine tarafından desteklenecek.

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