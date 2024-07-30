Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
17:06
2500 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEME GÜNLERİ | 12500 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek?
Emekli maaş farkları 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kök maaş zammı yüzde 24,73 olurken en düşük emekli maaşı da arttı. Yüzde 25 zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları ise temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Durum böyle olunca temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler "1200 TL emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemelerinde son durum…