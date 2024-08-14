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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:06

13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

Reyting sonuçları 14 Ağustos Çarşamba 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla televizyon ekranlarında yarışmalar, filmler ve maçlar rağbet görüyor. Sporseverler müsabakaları kaçırmıyor. Peki; dünün reyting sıralaması açıklandı mı, Total ABC ve AB'de birinci kim oldu? İşte, listeye dair merak edilenler...

13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

Dün akşamın reyting listesi 14 Ağustos Çarşamba 2024 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Dün ekranlarda gelen yapımlardan hangisi daha çok izlendi? Hangi yapım 13 Ağustos 2024 reyting birincisi oldu. İşte total ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…

13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 14 AĞUSTOS 2024

14 AĞUSTOS Çarşamba günü yayımlanan programların reyting sonuçları yayında:

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" ekranda izleyicilerle buluştu. 2. sırada "Now Ana Haber", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen Türk Sineması "Dolap Beygiri" yer aldı

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13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 14 AĞUSTOS 2024

14 AĞUSTOS Çarşamba günü yayımlanan programların reyting sonuçları yayında:

AB verilerine göre "Masterchef Türkiye reyting sıralamsında 1. olarak yerini aldı.2.sırada "Now Ana Haber", 3.sırada "Masterchef Türkiye Özet" yer aldı.

13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 14 AĞUSTOS 2024

14 AĞUSTOS Çarşamba günü yayımlanan programların reyting sonuçları yayında:

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Show Ana Haber", 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?
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