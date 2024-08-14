Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:06
13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları hangileri?
Reyting sonuçları 14 Ağustos Çarşamba 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla televizyon ekranlarında yarışmalar, filmler ve maçlar rağbet görüyor. Sporseverler müsabakaları kaçırmıyor. Peki; dünün reyting sıralaması açıklandı mı, Total ABC ve AB'de birinci kim oldu? İşte, listeye dair merak edilenler...