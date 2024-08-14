13 AĞUSTOS 2024 Reyting birincisi kim? Total, ABC ve AB’de dünün zirvedeki yapımları hangileri?

Dün akşamın reyting listesi 14 Ağustos Çarşamba 2024 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Dün ekranlarda gelen yapımlardan hangisi daha çok izlendi? Hangi yapım 13 Ağustos 2024 reyting birincisi oldu. İşte total ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…