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Haberler Yaşam 13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:06

13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?

Reyting sonuçları her ertesi gün açıklanıyor ve vatandaşlar reytinglerde kimin birinci olduğunu, kimin reytinglerde isteneni verip veremediğini öğreniyor. ATV, Kanal D, Show TV ve TRT 1 reytinglerde birinci olmak için birbirleriyle yarıştı. Total, AB, ABC1 sıralaması gün birincisini belli etmektedir. Reyting sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 13 Nisan 2022 Kuruluş Osman birinci oldu mu? İşte detaylar

13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?

Reyting sonuçları bir önceki günün en çok izlenen programını belli etmektedir. Geçen hafta Total izleyici grubunda reyting sonuçlarında birinci sırayı alan yapım Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Kuruluş Osman (özet) almıştı. Peki, 13 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum reytinglerde birinci kim oldu?

13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Nisan 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haber güncellenecektir.

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13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?

Geçen haftaki TOTAL reyting sonuçlarında ilk sırayı Kuruluş Osman, ikinci sırayı Sadakatsiz, üçüncü sırası Kuruluş Osman (özet) aldı.

13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?
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