13 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları: Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz kim birinci oldu?

Reyting sonuçları her ertesi gün açıklanıyor ve vatandaşlar reytinglerde kimin birinci olduğunu, kimin reytinglerde isteneni verip veremediğini öğreniyor. ATV, Kanal D, Show TV ve TRT 1 reytinglerde birinci olmak için birbirleriyle yarıştı. Total, AB, ABC1 sıralaması gün birincisini belli etmektedir. Reyting sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 13 Nisan 2022 Kuruluş Osman birinci oldu mu? İşte detaylar