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Giriş Tarihi: 01.12.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 08:44

13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren dijital bağımlılık en çok da çocukları ve gençleri tehdit etmeye başladı. Türkiye ise geleceği olan gençlerini korumak ve dijital medya platformlarının doğru kullanımını sağlamak amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda 13 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik bir düzenleme hazırlandı. Marmara Üniversitesi'nden Dijital Medya Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dünyada pek çok ülkede benzer uygulamaların olduğunu açıkladı ve düzenlemeyle ilgili merak edilenleri anlattı.

HARUN SEKMEN
13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

İnsanlık, son dönemde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikenin adı dijital bağımlılık! İnternetin hızla yaygınlaştığı günümüzde, dijital platformlar, insanlığı adeta esir almış durumda. Dünyanın bütün ülkeleri, dijital bağımlılık konusunda bir çıkış yolu aramakta. Doğru bir kullanım ve iyi bir medya okur yazarlığı eğitimiyle, insanlığın faydasına olacak olan sosyal medya platformları bugün gelinen noktada, özellikle gençlerin zihin ve ruh dünyalarına onulmaz yaralar oluşturmakta.

13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

Dijital platformların, ulus devletlerin geleceğini tehdit etmeye başladığı bir noktada, birçok ülke gençlerini korumak için yerinde ve olması gereken adımları atmakta. Türkiye'de, kendi geleceği olan gençlerini korumak ve dijital medya platformlarının doğru kullanımını sağlamak amacıyla, 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getirmek için akademik ağırlıklı bir çalışma yürütülüyor. Biz de söz konusu çalışmanın neleri kapsadığını işin uzmanına sorduk.

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13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital Medya Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile söz konusu çalışmanın ayrıntılarını konuştuk.

13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

ÇEVRİM İÇİ RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER

"Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi yönünde önemli bir adım atılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışması, çocukların sosyal medya platformlarının olası zararlarından korunmasını amaçlıyor. Özellikle 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve sosyal ağlara erişimi yasaklanacak. Bu yasağın, çocukları dijital bağımlılıktan ve çevrim içi risklerden koruma hedefiyle hazırlandığı ifade ediliyor."

13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

DİJİTAL GÜVENLİK HEDEFLENİYOR

"Bu düzenleme, çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını sınırlayarak gelişimlerini destekleyecek alternatif yöntemler sunmayı amaçlıyor. Dünyada birçok örneği bulunan bu tür yasaklar, genellikle çocukların akıllı cihazları yalnızca belirli saatlerde veya ebeveyn kontrolünde kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarının yaş sınırı belirlemesi de çocukların dijital güvenliğini sağlamayı hedefleyen adımlardan biri."

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