13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!

Dijital platformların, ulus devletlerin geleceğini tehdit etmeye başladığı bir noktada, birçok ülke gençlerini korumak için yerinde ve olması gereken adımları atmakta. Türkiye'de, kendi geleceği olan gençlerini korumak ve dijital medya platformlarının doğru kullanımını sağlamak amacıyla, 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getirmek için akademik ağırlıklı bir çalışma yürütülüyor. Biz de söz konusu çalışmanın neleri kapsadığını işin uzmanına sorduk.