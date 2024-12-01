Giriş Tarihi: 01.12.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
08:44
13 yaş altına sosyal medya yasağı! Uzmanlar düzenlemeyi değerlendirdi: Dünyada birçok ülkede uygulanıyor!
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren dijital bağımlılık en çok da çocukları ve gençleri tehdit etmeye başladı. Türkiye ise geleceği olan gençlerini korumak ve dijital medya platformlarının doğru kullanımını sağlamak amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda 13 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik bir düzenleme hazırlandı. Marmara Üniversitesi'nden Dijital Medya Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dünyada pek çok ülkede benzer uygulamaların olduğunu açıkladı ve düzenlemeyle ilgili merak edilenleri anlattı.