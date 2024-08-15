14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

Dün akşamın reyting listesi 15 Ağustos Perşembe 2024 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Dün ekranlara gelen yapımlardan hangisi daha çok izlendiği Total, ABC ve AB tarafından açıklandı. Peki, hangi yapım 14 Ağustos 2024 Perşembe reyting birincisi oldu. İşte Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…