Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:28
14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB'de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?
15 Ağustos Perşembe günü itibariyle dün gecenin reyting listesi açıklandı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları merakla sorgulanırken zirvede hangi yapımın olduğu merak konusu. Günlük olarak yayınlanan Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. 14 Ağustos Perşembe günü hangi yapım reyting birincisi oldu, hangi yapımlar ilk üçte yer aldı? İşte habere ilişkin detaylar...