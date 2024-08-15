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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:28

14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB'de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

15 Ağustos Perşembe günü itibariyle dün gecenin reyting listesi açıklandı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları merakla sorgulanırken zirvede hangi yapımın olduğu merak konusu. Günlük olarak yayınlanan Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. 14 Ağustos Perşembe günü hangi yapım reyting birincisi oldu, hangi yapımlar ilk üçte yer aldı? İşte habere ilişkin detaylar...

14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

Dün akşamın reyting listesi 15 Ağustos Perşembe 2024 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Dün ekranlara gelen yapımlardan hangisi daha çok izlendiği Total, ABC ve AB tarafından açıklandı. Peki, hangi yapım 14 Ağustos 2024 Perşembe reyting birincisi oldu. İşte Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…

14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 15 AĞUSTOS 2024

15 AĞUSTOS Perşembe günü yayımlanan programların reyting sonuçları yayında:

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" ekranda izleyicilerle buluştu. 2. sırada Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa Karşılaşması TRT 1, 3.sırada ATV ekranlarında yayınlanan yabancı sinema Rambo: Son Kan yer aldı

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14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 15 AĞUSTOS 2024

AB verilerine göre reyting sıralamasında Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa Karşılaşması TRT1 birinci olarak yerini aldı. İkinci sırada MasterChef Türkiye TV8, üçüncü sırada UEFA Süper Kupa Kupa Töreni TRT1 yer aldı.

14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 15 AĞUSTOS 2024

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa Karşılaşması TRT1, 3. sırada UEFA Süper Kupa Kupa Töreni TRT1 yer aldı.

14 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ KİM? Total, ABC ve AB’de dün gecenin birinciliğine hangi yapım yerleşti?
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