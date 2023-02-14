14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

Sevgililer Günü mesajı 4: İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgililer Günü mesajı 5: Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer Günü mesajı 6: Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.