Giriş Tarihi: 20.09.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
21:52
14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı
ATV ekranlarının sevilen programı 'Esra Erol'da'da bugün izleyicileri ekran başına kilitledi. 14 yaşında %50 zihinsel engelli olan P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami, Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya da emniyete götürüldü.