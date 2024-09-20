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Giriş Tarihi: 20.09.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:52

14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

ATV ekranlarının sevilen programı 'Esra Erol'da'da bugün izleyicileri ekran başına kilitledi. 14 yaşında %50 zihinsel engelli olan P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami, Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya da emniyete götürüldü.

14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocuklarıyla beraber evi terk ettiğini söyleyerek ailesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi.

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14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı. Fakat gerçekler DNA testi ile ortaya çıktı.

14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

İstismar eden kişinin Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami olduğu öğrenildi. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı.

14 yaşındaki kızı istismar etmişti! Esra Erol’da gündeme gelen olayda yeni gelişme: Canlı yayında gözaltı

Kısa süre içerisinde Serkan Karakaya'nın eşi Ayşe Karakaya'yı bulan Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

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