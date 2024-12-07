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Haberler Yaşam 14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 15:46

14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...

Muğla, Fethiye ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp şahıs müracaatı yapılan Erdoğan Bozkurt isimli şahsın Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ve üç ay süren çalışma ile Ovacık Mahallesi Deliktaş Mevkiinde 2005 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

İHA
14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
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14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
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14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
14 yıl önce kaybolan Erdoğan Bozkurt olayında şoke eden gelişme: 19 yıl önce...
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