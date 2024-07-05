Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
14:40
140 bin liraya aldığı araba hayatını kararttı
İnanılmaz olay Manisa'da meydana geldi. 140 bin TL'ye aldığı otomobili 'change' araç olduğu tespit edilip, ekiplerin el koyduğu Adem Atlı Ata (23), hem aracından hem de parasından oldu. Olayın ortaya çıkmasından dolayı fabrika tarafından da işine son verilen Ata, "Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürebilmek ve ihtiyacım olduğu için tüm birikimim verip bu otomobili almıştım" şeklinde konuştu…