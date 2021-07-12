15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

Demokrasi ve Birlik Günü 15 Temmuz gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar 15-16 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt ararken öte yandan bu önemli tarihin Perşembe gününe denk geliyor olması nedeniyle hafta sonuyla tatilin birleşeceği söylentileri gündeme taşınmıştı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken gözler bu akşamki Kabine Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Buna göre; 15-16 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…