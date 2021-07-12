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Haberler Yaşam 15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?
Giriş Tarihi: 12.07.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 14:23

15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

Demokrasi ve Birlik Günü 15 Temmuz gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar 15-16 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt ararken öte yandan bu önemli tarihin Perşembe gününe denk geliyor olması nedeniyle hafta sonuyla tatilin birleşeceği söylentileri gündeme taşınmıştı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken gözler bu akşamki Kabine Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Buna göre; 15-16 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…

15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

15 Temmuz tarihi her sene ülkemizde Demokrasi ve Birlik Günü olarak kutlanıyor. Öte yandan Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 15 Temmuz 2016'dan bu yana anma törenleri düzenleniyor. Resmi tatil kabul edilen bu tarihle ilgili olarak son günlerde 15-16 Temmuz resmi tatil mi, bayramla birleşecek mi, hangi güne denk geliyor? Şeklindeki sorular da yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…

15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

16 Temmuz Cuma günü hakkında henüz bir karar verilmedi. 16 Temmuz'un resmi tatil olması halinde özel sektör çalışanları da bu tatilden faydalanacak. Ancak kamu çalışanları idari izinli kabul edilirse özel sektör yalnızca yıllık izinden düşecek şekilde bu tarihte izinli olacak.

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15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söylemiş, kararın açıklanacağı tarih için bugünü işaret etmişti. Bugün 16 Temmuz ve Arife Günü hakkında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

15 TEMMUZ BAYRAMA BAĞLANACAK MI?

Özel sektör kaç gün izinli sorusu merak ediliyor. Mevcut durumda 15 Temmuz tam gün, Arife günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Ardından Kurban Bayramı nedeniyle 20-23 Temmuz arası resmi tatil olurken, bayram sonu hafta sonu tatiliyle birleşiyor. Arife Günü ve 16 Temmuz tam gün resmi tatil ilan edilirse çalışanlar 11 gün tatil yapacak. Konuyla ilgili karar bugün açıklanacak.

15-16 Temmuz tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz resmi tatili bayramla birleştirildi mi?

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1. gün

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2. gün

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