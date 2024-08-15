15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?

15 Ağustos Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da gelinler çeyrek altın için mücadeleye devam edecek. Bu hafta, gelinler 'Altın günü tatlısı' hazırladılar. Yeni yarışmacıların katıldığı haftada, günün çeyrek altın kazananı büyük merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da 1. olan gelin kim oldu ve çeyrek altını kim kazandı? İşte, 15 Ağustos 2024 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu...