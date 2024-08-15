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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:26

15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümü, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için yarışan gelinler, tabaklarını en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazananı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu ve çeyrek altını kim kazandı? İşte 15 Ağustos 2024 tarihli puan durumu!

15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?

15 Ağustos Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da gelinler çeyrek altın için mücadeleye devam edecek. Bu hafta, gelinler 'Altın günü tatlısı' hazırladılar. Yeni yarışmacıların katıldığı haftada, günün çeyrek altın kazananı büyük merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da 1. olan gelin kim oldu ve çeyrek altını kim kazandı? İşte, 15 Ağustos 2024 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu...

15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?

DÜN HANGİ GELİN ÇEYREK ALTIN SAHİBİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Ağustos Çarşamba gün birincisi Aysun gelin oldu. Bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün çeyrek altınını kazanan isim olarak Aysun açıklandı.

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15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?

15 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN KAZANDI?

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat devam ediyor. Gelinlerin kusursuz tabak çıkarma yarışına kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi ekleniyor. Bugün çeyrek altın kazanarak rakiplerininden öne hangi gelinin geçtiği belli olduğunda detaylarda yer vereceğiz.

15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?
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15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?
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