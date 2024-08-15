Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:26
15 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Hangi gelin çeyrek altın yarışında önde?
Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümü, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için yarışan gelinler, tabaklarını en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazananı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu ve çeyrek altını kim kazandı? İşte 15 Ağustos 2024 tarihli puan durumu!