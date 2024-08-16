Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
11:42
15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?
15 Ağustos Perşembe akşamı izleyiciler birbirinden farklı yapımla ekranlarda buluştu. Tüm kanallara ait reyting sonuçları merakla sorgulanırken zirvede hangi yapımın olduğu merak konusu. 16 Ağustos Cuma günü itibariyle dün gecenin reyting listesi açıklandı. Total, AB ve ABC tarafından günlük olarak verilenen reyting listesi açıklandı. 15 Ağustos Cuma günü hangi yapım reyting birincisi oldu, hangi yapımlar ilk üçte yer aldı? İşte detaylar...