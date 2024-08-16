15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

Perşembe akşamının reyting verileri 16 Ağustos Cuma günü itibariyle sorgulanmaya başladı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte birbirinden farklı yarışma programı ve film ekranlarda izleyicilerle buluşmakta. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler konuya ilişkin araştırmaları sürdürüyor. Peki, hangi yapım 15 Ağustos 2024 Perşembe reyting birincisi oldu? İşte Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…