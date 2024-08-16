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Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:42

15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

15 Ağustos Perşembe akşamı izleyiciler birbirinden farklı yapımla ekranlarda buluştu. Tüm kanallara ait reyting sonuçları merakla sorgulanırken zirvede hangi yapımın olduğu merak konusu. 16 Ağustos Cuma günü itibariyle dün gecenin reyting listesi açıklandı. Total, AB ve ABC tarafından günlük olarak verilenen reyting listesi açıklandı. 15 Ağustos Cuma günü hangi yapım reyting birincisi oldu, hangi yapımlar ilk üçte yer aldı? İşte detaylar...

15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

Perşembe akşamının reyting verileri 16 Ağustos Cuma günü itibariyle sorgulanmaya başladı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte birbirinden farklı yarışma programı ve film ekranlarda izleyicilerle buluşmakta. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler konuya ilişkin araştırmaları sürdürüyor. Peki, hangi yapım 15 Ağustos 2024 Perşembe reyting birincisi oldu? İşte Total, ABC ve AB'de dünün zirvedeki yapımları ve reyting listesi…

15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

15 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

15 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün Toatal, AB ve ABC reytingıralaması şöyle;

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15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 16 AĞUSTOS 2024

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" ekranda izleyicilerle buluştu. 2. NOW Ana Haber NOW, 3.sırada Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV yer aldı.

15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 16 AĞUSTOS 2024

AB verilerine göre reyting sıralamasında MasterChef Türkiye Özet TV8 birinci olarak yerini aldı. İkinci sırada MasterChef Türkiye Özet TV8, Alan ATV üçüncü sırada yer aldı.

15 Ağustos Reyting Birincisi kim? Total, ABC ve AB verileriyle dünün reyting yarışı nasıl?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 16 AĞUSTOS 2024

ABC'de ise birinci sırada "Masterchef Türkiye", ikinci sırada Show Ana Haber , üçüncü sırada NOW Ana Haber yer aldı.

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