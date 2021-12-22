15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Atamaların Ocak sonunda belirlenen tarihte tamamlanacağı ifade edilirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada "15 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak MEB atama takvimini yayımlamış ve tarihleri buradan duyurmuştu. Aynı zamanda Başkan Erdoğan açıklamasında; "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz." İfadelerini de kullandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...