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Haberler Yaşam 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:57

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Atamaların Ocak sonunda belirlenen tarihte tamamlanacağı ifade edilirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada "15 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak MEB atama takvimini yayımlamış ve tarihleri buradan duyurmuştu. Aynı zamanda Başkan Erdoğan açıklamasında; "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz." İfadelerini de kullandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi duyurdu. 15 bin atamayla ilgili sürecin devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı atamaların tamamlanacağı tarihi adaylarla paylaştı. Öte yandan "15 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. İşte MEB öğretmen atama takvimi ile merak edilen tüm detaylar...

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

15 BİN ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları ile ilgili müjde!
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