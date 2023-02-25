15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin 11 ilimizde felaketi yaşattı. Hükümet depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı yapılacağını duyurdu. Çadırlarda kalmak istemeyen kişilerin kiralarına destek olarak konutlarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, aynı zamanda depremde evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara da taşınma yardımı yapacaklarını açıkladı. Peki 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman ve nasıl verilecek? E devlet ile Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?