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Haberler Yaşam 15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:44

15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin 11 ilimizde felaketi yaşattı. Hükümet depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı yapılacağını duyurdu. Çadırlarda kalmak istemeyen kişilerin kiralarına destek olarak konutlarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, aynı zamanda depremde evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara da taşınma yardımı yapacaklarını açıkladı. Peki 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman ve nasıl verilecek? E devlet ile Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

15 bin TL taşınma desteği yardımı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere yeni yerleşim yerleri için 15 bin tl taşınma yardımı desteği veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacağı biliniyor. Peki 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet ekranı

15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

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15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

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15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 bin TL taşınma desteği yardımı e devlet başvuru ekranı: Depremzedelere 15 bin TL taşınma ve kira yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz"

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