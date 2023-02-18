15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere yardım devam ediyor. Afet bölgelerinden taşınmak isteyen vatandaşlar, "15 bin TL taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma yardımı yapacağını duyurmuştu. Peki, 15 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar