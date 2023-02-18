15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.