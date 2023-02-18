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Haberler Yaşam 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:44

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere yardım devam ediyor. Afet bölgelerinden taşınmak isteyen vatandaşlar, "15 bin TL taşınma yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma yardımı yapacağını duyurmuştu. Peki, 15 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

15 bin TL taşınma yardımı başvuru şartları, tarihleri ve kimlere verileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden sonra yapılan açıklamalarda depremzedelerin hayatının kolaylaştırılması için devlet yardımının sürekli olarak devam edeceği bildirildi. Peki, 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? İşte detaylar

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir, başvuru şartları neler?

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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