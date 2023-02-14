15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK!

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

AFAD yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş katılım olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiadan üzüntü beyanları ve yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız.