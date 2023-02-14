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Haberler Yaşam 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 20:34

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kahramanmaraş'taki felaket sonrası depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat tarihli Kabine Toplantısı sonrası detayları duyurdu. Çadırlarda kalmak istemeyen kişilerin kiralarına destek olarak konutlarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, aynı zamanda depremde evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara da taşınma yardımı yapacaklarını da kaydetti. Peki, depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 15 bin TL taşınma desteği ile ilgili o detaylar.

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere hükümet harekete geçti. Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeden taşınacak vatandaşların masraflarına destek olarak bu ücretin verileceğini ifade etti. Bu kapsamda bölgede yardım bekleyen depremzede binlerce vatandaş "15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 bin TL taşınma desteği başvurularına dair detaylar.

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.17'deki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

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15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK!

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

AFAD yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş katılım olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiadan üzüntü beyanları ve yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız.

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI | Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre Bakanlığı ve TOKİ talimatı aldı. Süratle 10 ilimizde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak, diğer taraftan rezerv alanlarda da inşaatlarımızın yapımına başlayacağız. Sizlerden bu konuda 1 yıl müsaade istiyorum. bir yıl içinde Allah'ın izni ile bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz bırakmayacağız. Deprem bölgesinde vatandaşlarımdan devletlerine güvenmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

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