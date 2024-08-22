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Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:09

15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal'ın yürek burkan ölümü!

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişan olmadı. Depremden sonra nişanlanan İdal Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi. 40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşte 19 yaşındaki İdal'ın yürek burkan hikayesi...

15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal’ın yürek burkan ölümü!

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişan olmadı. Depremden sonra nişanlanan İdal Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi.

15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal’ın yürek burkan ölümü!

40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Baba Şahin, evladının acısını dindiremediğini söyledi. Genç yaşta hayatını kaybeden genç kızın mezarına ise gelin duvağı ve gelinlik provalarında kullandığı çiçeği bırakıldı.

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15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal’ın yürek burkan ölümü!

"Kızım, oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu ve nişanlısının kucağında öldü"

Kızının evlilik süreci öncesi yaşanan talihsizliklerinden bahseden baba Mehmet Şahin, yüreğinin yandığını ifade ederek, "2 oğlum 1 kızım var. Kızım 19 yaşındaydı. Oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu, nişanlısının kucağında öldü. Kalp masajı yapmamıza rağmen geri döndüremedik.

15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal’ın yürek burkan ölümü!

Depremden önce nişan takacağımız günde nenesi öldü, takamadık. 40 gün sonra nişan taktık. Düğünü 1 yıl sonraya erteledik. Düğünü 14 Temmuz'da yapacaktık ama dayısı ölünce tekrardan erteledik. Düğünü yapamadık. Bu sefer 4 Eylül'de olsun dedik ama düğününe 15 gün kala kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu.

15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal’ın yürek burkan ölümü!

Allah rahmet eylesin. O kadar büyük bir acım var ki yaşayan sadece bilir. Ateş düştüğü yere yakar. Yüreğimiz ve kalbimiz çok yanıyor. Nereye baksak onun yüzünü görüyorum. Onsuz geleceği nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Yaşar mıyız, yaşamayız onsuz. Onu da bilmiyoruz" dedi.

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