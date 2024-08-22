Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:09
15 gün sonra düğünü vardı... 19 yaşındaki İdal'ın yürek burkan ölümü!
Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişan olmadı. Depremden sonra nişanlanan İdal Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi. 40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşte 19 yaşındaki İdal'ın yürek burkan hikayesi...