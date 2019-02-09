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  • 15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

Çok amaçlı dolap, ayakkabı, termal tayt, desenli masa örtüsü, battaniye, lastikli çarşaf, dev yapboz, minik güzellik seti ve daha birçok bu hafta satışa çıkıyor. aktüel ürünleri kataloğu yayınlanması ile birlikte incelemeler başladı. Bayanların yakından takip ettiği liste içerisinde yine birbirinden güzel, indirimli fırsatlar bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine büyük ilgi görecek. Bu indirimleri kaçırmak istemeyen kişiler belirtilen tarihte en yakın marketlere akın edecekler. İşte tam sayfa listesi!

Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 12:22
15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

15 ŞUBAT 2019 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

aktüel ürünleri bu hafta kataloğu için heyecanlı bekleyiş başladı. 'ta bu ürünleri satın almak için birçok kişi en yakın marketlere gidecekler. BİM yeni hafta kataloğu incelemek isteyenler ise tüm ürünlere bu başlık altından ulaşabilirler. Sayfayı aşağı doğru sürükleyerek tüm ürünleri görebilirsiniz.

15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

BİM NE ZAMAN AÇILDI?

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

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15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır.

15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler

, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler
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15 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler
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