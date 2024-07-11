15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz bankalar açık mı araştırılmaya başladı. Bankacılık işlemlerinden şubede yararlanmak isteyenler çalışma saatlerini kontrol ediyor. Bankaların bu özel günde nasıl çalışacakları merak ediliyor. Bireysel işlemleri için mobile yönelenler şube için saatleri kontrol etmeye başladı. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?