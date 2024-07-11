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Haberler Yaşam 15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 23:31

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı sorusu hafta sonu öncesinde gündemdeki yerini aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı kurumlar tatile girecek. Bu noktada banka çalışma saatleri de sorgulanıyor. Öte yandan havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi gibi sorular da para transferi yapacakların gündeminde. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, detaylar...

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz bankalar açık mı araştırılmaya başladı. Bankacılık işlemlerinden şubede yararlanmak isteyenler çalışma saatlerini kontrol ediyor. Bankaların bu özel günde nasıl çalışacakları merak ediliyor. Bireysel işlemleri için mobile yönelenler şube için saatleri kontrol etmeye başladı. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor. Bu özel gün resmi tatiller arasında. Bu noktada gözler bankaların çalışma saatlerine dönmüş durumda.

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15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışması beklenmiyor. Şubelerin yeniden salı günü hizmet vermesi bekleniyor.

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Para transferleri FAST işlemi ile 7/24 gönderilebiliyor. Bu işlem haricindekiler ilk işlem gününde hesaba geçiyor.

15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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