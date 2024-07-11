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15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
23:31
15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri
15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı sorusu hafta sonu öncesinde gündemdeki yerini aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı kurumlar tatile girecek. Bu noktada banka çalışma saatleri de sorgulanıyor. Öte yandan havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi gibi sorular da para transferi yapacakların gündeminde. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, detaylar...