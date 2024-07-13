15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

15 Temmuz bankalar açık mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bireysel bankacılık işlemleri olanlar araştırmalara hız kazandırdı. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bu özel günde hangi hizmet noktalarının hizmet vereceği veyaz vermeyeceği merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı kapalı mı, tatil mi, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?