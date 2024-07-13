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15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri
Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
20:53
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri
Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. İşlem günleri arasında yer alan hafta başı bankacılık işlemleri olanlar araştırmalara başladı: 15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? Öte yandan havale ve EFT saatleri ile özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri kontrol ediliyor. Tarihin resmi tatil kapsamında mı yoksa yarım gün mü değerlendirileceği merak konusu. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?