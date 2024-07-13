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Haberler Yaşam 15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri
Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 20:53

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. İşlem günleri arasında yer alan hafta başı bankacılık işlemleri olanlar araştırmalara başladı: 15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı? Öte yandan havale ve EFT saatleri ile özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri kontrol ediliyor. Tarihin resmi tatil kapsamında mı yoksa yarım gün mü değerlendirileceği merak konusu. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

15 Temmuz bankalar açık mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bireysel bankacılık işlemleri olanlar araştırmalara hız kazandırdı. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bu özel günde hangi hizmet noktalarının hizmet vereceği veyaz vermeyeceği merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı kapalı mı, tatil mi, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor. Bu özel gün resmi tatiller arasında. Bu noktada gözler bankaların çalışma saatlerine dönmüş durumda.

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15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışması beklenmiyor. Şubelerin yeniden salı günü hizmet vermesi bekleniyor.

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Para transferleri FAST işlemi ile 7/24 gönderilebiliyor. Bu işlem haricindekiler ilk işlem gününde hesaba geçiyor.

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma ve Havale-EFT saatleri

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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