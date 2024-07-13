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15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
23:54
15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2024 yılında hafta başına denk geliyor. Resmi tatiller arasında değerlendirilen bu özel günde 15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı sorusu yatırımcıların gündeminde. İlgililer resmi internet sitesinde tatil günlerini kontrol ediyor. Borsa İstanbul işlem saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte, detaylar...