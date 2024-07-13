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Haberler Yaşam 15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:54

15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2024 yılında hafta başına denk geliyor. Resmi tatiller arasında değerlendirilen bu özel günde 15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı sorusu yatırımcıların gündeminde. İlgililer resmi internet sitesinde tatil günlerini kontrol ediyor. Borsa İstanbul işlem saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte, detaylar...

15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?

15 Temmuz borsa açık mı belli oldu. Resmi tatil günlerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar araştırmalara hız kazandırıyor. 2024 Borsa İstanbul (BIST) tatil ve çalışma günleri gündemde. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? İşte, detaylar...

15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?

15 TEMMUZ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. 15 Temmuz da o günler arasında.

Buna göre Borsa İstanbul Pazartesi günü hizmet vermeyecek.

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15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yeni Yıl Tatili Kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Ramazan Bayramı Kapalı

Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadara

Kurban Bayramı Kapalı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

Zafer Bayramı Kapalı

Cumhuriyet Bayramı Kapalı

15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 16 Temmuz Salı günü normal çalışma düzenine dönecek.

15 Temmuz borsa açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılır mı?
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