15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

15 Temmuz eczaneneler açık mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günü reçetesindeki ilaçları almak için eczanelere gitmeyi planlayan vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz eczane çalışma saatleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 15 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi ve detaylar…