Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 11:56

15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle birçok resmi kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 15 Temmuz'da eczanelerin çalışma durumu ve açılış kapanış saatleri bugün sağlık kuruluşlarına gitmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte yanıtı…

15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

15 Temmuz eczaneneler açık mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günü reçetesindeki ilaçları almak için eczanelere gitmeyi planlayan vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz eczane çalışma saatleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 15 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi ve detaylar…

15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

15 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle hastane ve eczaneler hizmet vermeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Normal günlerde ise eczaneler 09.00- 19-00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise eczaneler arasında belirli bazı nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.

Nöbetçi eczane sorgulama için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz;

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
Hafta içi: 09.00- 19-00
Cumartesi: 09.00- 19.00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

SON DAKİKA