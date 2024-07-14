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15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
11:56
15 Temmuz eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?
15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle birçok resmi kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 15 Temmuz'da eczanelerin çalışma durumu ve açılış kapanış saatleri bugün sağlık kuruluşlarına gitmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte yanıtı…