Haberler
Yaşam
15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
23:01
15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?
15 Temmuz hastaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler resmi tatil günlerinde hastanelerin çalışma düzenini kontrol ediyor. Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 15 Temmuz hastaneler açık mı 2024?