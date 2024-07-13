15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 Temmuz hastaneler açık mı 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde resmi tatil olarak değerlendirilen Pazartesi günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu merak ediliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıllara dönülüyor. Peki; 15 Temmuz hastaneler kapalı mı, tatil mi?