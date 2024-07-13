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Haberler Yaşam 15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:01

15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 Temmuz hastaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler resmi tatil günlerinde hastanelerin çalışma düzenini kontrol ediyor. Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 15 Temmuz hastaneler açık mı 2024?

15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 Temmuz hastaneler açık mı 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde resmi tatil olarak değerlendirilen Pazartesi günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu merak ediliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıllara dönülüyor. Peki; 15 Temmuz hastaneler kapalı mı, tatil mi?

15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet veriyor. Ancak sağlık ocakları ve poliklinikler resmi tatil günleri hizmet vermiyor.

Buna göre 15 Temmuz pazartesi günü acil bir sağlık hizzmeti almak isteyenler hastanelerin acil servislerinden giriş yapabilecek.

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15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz günü eczaneler de hizmet vermiyor. Ancak belirli nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç alınabiliyor. Konuyla ilgili bakanlığın nöbetçi eczane sorgulama sistemini kullanmak mümkün.

15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler 16 Temmuz salı günü normal çalışma düzenlerine dönecek.

15 Temmuz hastaneler açık 2024? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?
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