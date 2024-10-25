Giriş Tarihi: 25.10.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
06:42
15 Temmuz kahramanları duygularını SABAH'a açıkladı: Bize vatanımızı dar etmek istedi, vatansız öldü
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz gazileri, haberi sevinçle karşıladı. Gazi Eyüp Gürlevük, "Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerini inşallah cehennemin dibine koysun. Cehennemin ateşi hiç sönmesin" dedi. Gazi Yaşar Koç, "Fetullah Gülen bir vatan hainidir, kalleştir. Binlerce insanın kanı eline bulaşmış cani bir elebaşıdır. Şimdi hesabını Allah'a verecek" derken, Gazi Abdülkerim Çınar ise, "Hainlerin sonu hep cehennem gibidir. Bize vatanımızı dar etmek istedi, kendisi vatansız öldü" diye konuştu.