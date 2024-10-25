15 Temmuz kahramanları duygularını SABAH’a açıkladı: Bize vatanımızı dar etmek istedi, vatansız öldü

ALLAH HESABINI SORACAK

Eyüp Gürlevük: Harbiye'de darbeye direnirken gazilik şerefine nail oldum. Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerini inşallah cehennemin dibine koysun. Cehennem ateşi hiç sönmesin. 251 şehit 2 bin 700 üstü gazi oldu. Bunların hesabını rabbim soracak inşallah. Türk halkı çok inançlı, güçlü bir millet. Biz yeter ki 15 Temmuz'da nasıl bir araya geldiysek yine devletimizin milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin öldüğü hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların tasması Amerika'nın elinde olduğu için zaten hainin yerine muhakkak birini seçip getirecekler. Biz 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler her zaman olduğu gibi rehavete kapılmadan bunların kökü kazınana kadar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıp cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz.