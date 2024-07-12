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Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 23:55

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Özellikle çalışanların gündeminde yer alan tatiller bu kez Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde araştırılıyor. Hafta sonu ile birleşen gün için özel ve kamu işyerlerinin tatil sistemleri kontrol ediliyor. Öte yandan 15 Temmuz bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı merak edilenler arasında. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman, hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayıyla birlikte çalışanların araştırmasına konu olan resmi tatil günleri işaretlenmeye başladı. Tatille birlikte Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinlikler de takip ediliyor. Peki; 15 Temmuz bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı, tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

15 TEMMUZ BANKALAR, BORSA, KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bu özel günde resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Bankalar ve borsa da kapalı olacak alanlar arasında yerini alııyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?
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