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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
23:55
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?
15 Temmuz resmi tatil mi 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Özellikle çalışanların gündeminde yer alan tatiller bu kez Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde araştırılıyor. Hafta sonu ile birleşen gün için özel ve kamu işyerlerinin tatil sistemleri kontrol ediliyor. Öte yandan 15 Temmuz bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı merak edilenler arasında. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman, hangi gün?