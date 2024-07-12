15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz 2024 bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayıyla birlikte çalışanların araştırmasına konu olan resmi tatil günleri işaretlenmeye başladı. Tatille birlikte Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinlikler de takip ediliyor. Peki; 15 Temmuz bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı, tatil mi?