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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:43
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım!
Milyonlarca çalışan ve öğrenci, yaz aylarının en önemli dönemlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için plan yapmaya başladı. Yılın bu özel döneminde resmi tatil takviminin nasıl şekilleneceği ve hangi güne rastlayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, 2026 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?