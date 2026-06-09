Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri
Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:11

15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

Milyonlarca çalışan ve öğrenci, yaz aylarının en önemli dönemlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için plan yapmaya başladı. Yılın bu özel döneminde resmi tatil takviminin nasıl şekilleneceği ve hangi güne rastlayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, 2026 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

  • ABONE OL
15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

Yaz mevsiminin ortasında hem milli birlik ruhunu yaşamak hem de yoğun iş temposuna kısa bir ara vermek isteyenler için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısındaki tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında takvim detaylarını sorguluyor. 15 Temmuz 2026 tarihi ajandalarda işaretlenmiş durumda.

15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren yasal düzenlemeye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil statüsündedir. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, bu tarihte kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar tam gün kapalı olmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

2026 YILINDA 15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvim yaprakları kontrol edildiğinde, 2026 yılı içerisindeki 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Haftanın tam ortasında yer alan bu durum, iş dünyası ve çalışanlar için rutin mesai düzenini bölen bir takvim yapısı oluşturuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ NASIL YAPILIR?

Hafta ortasına rastlayan tatiller, stratejik izin planlaması yapmak isteyenler için büyük bir avantaja dönüşebiliyor. Pazartesi ve salı günlerini (13-14 Temmuz) ya da perşembe ve cuma günlerini (16-17 Temmuz) yıllık izin havuzundan kullanan çalışanlar, önü ve arkasındaki hafta sonları sayesinde toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil süresi elde edebiliyor. Bu yöntem, az izin günüyle uzun bir yaz tatili yapmak isteyenlerin favori formülü durumunda.

15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA