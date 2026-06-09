15 Temmuz resmi tatil mi, ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgileri

5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ NASIL YAPILIR?

Hafta ortasına rastlayan tatiller, stratejik izin planlaması yapmak isteyenler için büyük bir avantaja dönüşebiliyor. Pazartesi ve salı günlerini (13-14 Temmuz) ya da perşembe ve cuma günlerini (16-17 Temmuz) yıllık izin havuzundan kullanan çalışanlar, önü ve arkasındaki hafta sonları sayesinde toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil süresi elde edebiliyor. Bu yöntem, az izin günüyle uzun bir yaz tatili yapmak isteyenlerin favori formülü durumunda.