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Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:43

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. Hafta sonu tatili ile birleştirip 3 gün tatil planı düşünen vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde pek çok kurum ve kuruluş tatil oluyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör tatil mi, idari izinli mi olacak? İşte detaylar..

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dokuzuncu yıldönümünde de merak edilenler arasında yerini aldı. Pazartesi gününe denk geldiği için bu özel günde izinli olup olmadığını merak eden vatandaşlar "15 Temmuz özel sektör tatil mi, idari tatil mi, kimlere tatil?" soruları trend aramalarda yerini aldı. İşte tüm kamu ve özel sektör çalışanları tarafından merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700'ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.

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