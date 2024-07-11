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15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:43
15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre kamuya tatil mi, hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. Hafta sonu tatili ile birleştirip 3 gün tatil planı düşünen vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde pek çok kurum ve kuruluş tatil oluyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör tatil mi, idari izinli mi olacak? İşte detaylar..