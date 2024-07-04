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15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:56
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz resmi tatil mi 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Hain darbe girişiminin meydana geldiği bu özel günde Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılıyor. Çeşitli etkinliklerle yapılan anma törenleri hazırlanmaya başladı. Peki; 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor, resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte, yanıtı!