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Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:56

15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz resmi tatil mi 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Hain darbe girişiminin meydana geldiği bu özel günde Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılıyor. Çeşitli etkinliklerle yapılan anma törenleri hazırlanmaya başladı. Peki; 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor, resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte, yanıtı!

15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor gibi sorular gündeme geliyor. Hain darbe girişiminin 8. yılında kahramanlık destanını anan pek çok etkinliğin düzenlendiği Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında da pek çok etkinliğe sahne olacak. Peki; 15 Temmuz tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, detaylar...

15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

15 Temmuz resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi gün?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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