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Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:01

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden kopan parçalar yetkilileri harekete geçirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, viyadüğün altına file çekerek geçici önlem aldı. Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ!

İstanbul'da, Ortaköylülerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

HEMEN FİLE ÇEKİLDİ

Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

Mahalle sakini Ahmet Yılmaz, şöyle konuştu: "Yapılmasında fayda var. Biraz insanları engelliyor ama bunun yapılması önemli. Yukarıdan taş da düşüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan görüntü: Hemen file çekildi!

Ama önemli olan viyadükten gelen sular. Aralardan akan sular panelleri aştı. O taşlar da yerinden oynadığı için düşüyordu.

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