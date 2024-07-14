Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:52

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil kabul ediliyor. Bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacaklar ise ''otobüsler ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan karar göre 15 Temmuz gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım araçları bedava oluyor. İşte, Resmi Gazete'deki karar;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

ANKARA'DA 15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

İZMİR'DE 15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA