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15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
16:52
15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…