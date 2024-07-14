15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karar göre 15 Temmuz gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım araçları bedava oluyor. İşte, Resmi Gazete'deki karar;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.