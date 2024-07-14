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15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
12:28
15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle birçok resmi kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 15 Temmuz'da noterlerin çalışma durumu ve açılış kapanış saatleri tapu ve resmi evrak işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi? İşte yanıtı…