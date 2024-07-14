15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günü vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemler sebebiyle notere gitmeyi planlayan vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?