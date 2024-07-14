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Haberler Yaşam 15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 12:28

15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle birçok resmi kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 15 Temmuz'da noterlerin çalışma durumu ve açılış kapanış saatleri tapu ve resmi evrak işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi? İşte yanıtı…

15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günü vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemler sebebiyle notere gitmeyi planlayan vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil kapsamında olduğu için noterlerin de içinde bulunduğu resmi daireler kapalı olacak.

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15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

15 Temmuz yarın noterler açık mı 2024? 15 Temmuz noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatil sonrası ilk iş gününde yani 16 Temmuz Salı günü noterler normal çalışma düzenlerine dönecek.

Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

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