15 yıl önce bırakılmış! Hepsi toplandı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı lastikler için şu ifadeleri kullanmıştı: Burası 1999 yılında 49 yıllığına Devlet Su İşleri'nin İstanbul'a su getirmek için Orman İşletme Müdürlüğü'nden talep ettiği şantiye ve toprak döküm sahası olarak yani toprak depolama sahası olarak aldığı bir mekan. Burada çalışan taşeron firma 1999'da başladı, 2003 yılına kadar devam ettiği çalışma süresi içerisinde iş makinelerinin, kamyonların, traktörlerin, kepçelerin lastiklerini burada görmüş olduğunuz alanda depolamışlar.