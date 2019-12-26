15 yıl önce bırakılmış! Hepsi toplandı

Daha sonra 2003 yılında işleri bitince gidiyorlar ve lastikleri burada bırakıyorlar. Burası da doğal yollardan oluşan bir gölet. Yağmur yağdığında, su biriktiğinde lastikler de bu suyun içinde kaldığı için bu güne kadar fark edilmemiş. Havaların da yağmursuz geçmesinden dolayı biraz da kurak mevsim olunca su çekilmiş, suyun çekilmesiyle beraber lastikler de gün yüzüne çıkmış."



