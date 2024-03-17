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15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:28
15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!
İstanbul'da 15 yıl önce bir kişiyi öldürüp sırra kadem basan Serhat Aslan'ın zaman aşımı dolar dolmaz Türkiye'ye döndüğü ve geçtiğimiz temmuz ayında görkemli bir törenle Bozcaada'da evlendiği ortaya çıktı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren baba Murat Şengöçen, "Biz her gün ölüp ölüp dirildik. Bunu hangi vicdan kabul eder. Bir gün bile olsa evladımın katilini tutuklu olduğunu görmek istiyorum" diyerek dert yandı…