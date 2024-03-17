15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

HİÇBİR ZAMAN YAKALANAMADI

Fatih Yavuz, Ferhat Günay ve Fırat Çağrı Yıldırım yakalanırken, cinayetin 1'nci dereceden zanlısı olarak görülen ve bir dönem Anavatan Partisi'nde belediye başkanlığına aday olan ünlü avukat Fikret Aslan'ın hukuk öğrencisi oğlu Serhat Aslan kayıplara karıştı. 4 yıl süren davada Fırat Çağrı Yıldırım beraat ederken, Fatih Yavuz ve Ferhat Günay ölümle biten kavgaya karışmak suçundan 9 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Firari sanık Serhat Aslan'ın ise Londra'da lüks bir hayat içinde yaşadığı ortaya çıktı.

(Serhat Aslan İngiltere'de görüntülendi)