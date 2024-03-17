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Haberler Yaşam 15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:28

15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

İstanbul'da 15 yıl önce bir kişiyi öldürüp sırra kadem basan Serhat Aslan'ın zaman aşımı dolar dolmaz Türkiye'ye döndüğü ve geçtiğimiz temmuz ayında görkemli bir törenle Bozcaada'da evlendiği ortaya çıktı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren baba Murat Şengöçen, "Biz her gün ölüp ölüp dirildik. Bunu hangi vicdan kabul eder. Bir gün bile olsa evladımın katilini tutuklu olduğunu görmek istiyorum" diyerek dert yandı…

Ümit Erkan DEMİRCAN
15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Murat Şengöçen ile Zuhal Şengöçen'in üç çocuğundan biri olan Burak Şengöçen liseyi yeni bitirmiş ve askere gitmeye hazırlanıyordu. Talihsiz genç, 24 Eylül 2004 tarihinde kız arkadaşı N.T.'yi de yanına alarak Yeşilköy'de bir kafeye maç izlemeye gitti.

15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

KIZ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
O sırada N. T.'nin eski erkek arkadaşı Fatih Yavuz ve arkadaşları da oradaydı. Bir süre sonra 4 genç Burak Şengöçen'i dışarı çağırdı. Şengöçen, tanımadığı 4 gençle bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

(Öldürülen Burak Şengöçen)

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15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

Olayda kasığından ve karnından bıçaklanan Burak Şengöçen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

(Ünlü avukat Fikret Aslan oğlu Serhat Aslan)

15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

HİÇBİR ZAMAN YAKALANAMADI
Fatih Yavuz, Ferhat Günay ve Fırat Çağrı Yıldırım yakalanırken, cinayetin 1'nci dereceden zanlısı olarak görülen ve bir dönem Anavatan Partisi'nde belediye başkanlığına aday olan ünlü avukat Fikret Aslan'ın hukuk öğrencisi oğlu Serhat Aslan kayıplara karıştı. 4 yıl süren davada Fırat Çağrı Yıldırım beraat ederken, Fatih Yavuz ve Ferhat Günay ölümle biten kavgaya karışmak suçundan 9 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Firari sanık Serhat Aslan'ın ise Londra'da lüks bir hayat içinde yaşadığı ortaya çıktı.

(Serhat Aslan İngiltere'de görüntülendi)

15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI
Cinayet yıllarca gündemden düşmezken, hakkında "kırmızı bülten"le yakalama kararı çıkartılan Aslan'a hiçbir zaman ulaşılamadı. Acılı ailenin adalet arayışı sonuç vermedi ve dosya 2020 yılında zaman aşımına uğradı.

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