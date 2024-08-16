Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
15:45
16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?
Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanıyor! Hafta boyunca tarifleri en iyi yaparak en yüksek puanı alıp rakiplerinin önüne geçen gelinler kıyasıya mücadele ediyor. Hangi gelin yarışmaya veda ederken, hangi gelin birinci olup büyük ödülün sahibi olacak izleyiciler tarafından merak konusu. 16 Ağustos Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin yarışmaya veda etti?