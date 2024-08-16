16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

Hafta içi her gün Kana D gündüz kuşağında ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı! 16 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle bir gelin yarışmaya veda ederken, bir gelin büyük ödül 10 altın bilezik sahibi olacak. En iyi tabağı çıkartarak çeyrek altın kazanmaya hak kazanacak isim ise merak konusu. Gelinlerin kıyasıya mücadelesi kayınvalidelerin amansız çekişmeleri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte. Peki, bugün hangi gelin büyük ödülü almaya hak kazandı, yarışmaya veda eden isim kim?