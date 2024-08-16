Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:45

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanıyor! Hafta boyunca tarifleri en iyi yaparak en yüksek puanı alıp rakiplerinin önüne geçen gelinler kıyasıya mücadele ediyor. Hangi gelin yarışmaya veda ederken, hangi gelin birinci olup büyük ödülün sahibi olacak izleyiciler tarafından merak konusu. 16 Ağustos Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin yarışmaya veda etti?

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

Hafta içi her gün Kana D gündüz kuşağında ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı! 16 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle bir gelin yarışmaya veda ederken, bir gelin büyük ödül 10 altın bilezik sahibi olacak. En iyi tabağı çıkartarak çeyrek altın kazanmaya hak kazanacak isim ise merak konusu. Gelinlerin kıyasıya mücadelesi kayınvalidelerin amansız çekişmeleri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte. Peki, bugün hangi gelin büyük ödülü almaya hak kazandı, yarışmaya veda eden isim kim?

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÖDÜLLERİ KİM KAZANDI!

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! 16 Ağustos Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe hak kazanan gelin Aysun oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! 16 Ağustos Cuma yarışmadan elenen isim Seda gelin oldu. Rakiplerinden daha kötü bir performans sergileyerek puan tablosunda adı alt sıralarda kaldı ve yarışmaya veda etti.

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?

DÜN HANGİ GELİN ÇEYREK ALTIN SAHİBİ OLDU?

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat devam etti. Gelinlerin kusursuz tabak çıkarma yarışına kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi eklendi. Gelinim Mutfakta'da bugün Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını Aysun ise sadece bir puanla kaçırmış oldu.

16 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Birinci belli oldu! bilezikleri kim kazandı, hangi gelin elendi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA