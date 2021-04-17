16 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.