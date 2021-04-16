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Haberler Yaşam 16 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 16.04.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 19:57

son dakika açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Salgın sürecinde günlük korona tablosu her gün akşam saatlerine doğru milyonların gündemindeki yerini alırken bugün de "16 Nisan 2021 corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" Sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde vakaların zirve rakamlara ulaşmasıyla beraber kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Hal böyleyken vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan bu verileri yakından takip ediyor. vaka sayısı geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 61 bin 400 olarak kaydedilmişti. Bugünün vaka sayısı ise 16 Nisan günlük korona tablosu ile belirlenecek.

16 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar salgının ilk günlerinden bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. 15 Nisan tarihli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda 61.400 yeni vaka yer almış ve 297 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hal böyleyken akşam saatlerine doğru "16 Nisan 2021 vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı 'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.

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Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Henüz bugüne ait veriler açıklanmazken geçtiğimiz günlerin verileri şu şekilde;

Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

14 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 797
  • HASTA SAYISI: 2 bin 802
  • VEFAT SAYISI: 279
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 413
Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

13 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı 'deki son verileri paylaştı. Türkiye son 24 saatte 306 bin 563 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 59 bin 187, hasta sayısı ise 2 bin 723 oldu. Bugün 273 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 24 bin 455'e çıktı. Tedavilerinin ya da karantina sürecinin bitmesinden sonra 52 bin 104 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Bugün yapılan testlerle birlikte toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.

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