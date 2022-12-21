16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

"BİRİNE BENZETMİŞ OLABİLİR"

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.