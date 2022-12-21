Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 18:08

16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, hedefindeki kişiye benzettiği sıva ustasını vurdu. Yanlış kişiyi vurduğunu haberlerden öğrenen şüpheli, saldırının akşamında ise hedefindeki isme kurşun yağdırdı. Korkunç saldırıların ardından 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, sabah ayrı akşam ayrı saldırı düzenledi. Korkunç olay 2 gün önce Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi.

16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

YANLIŞLIKLA SIVA USTASINI VURDU

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki S.A. adlı çocuk, Savaş H.'ye silahlı saldırı düzenlemek için evinin önüne giderek beklemeye başladı. S.A., apartmandan çıkan inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y.'ye Savaş H. zannederek tabancayla saldırı düzenledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

BOŞ KOVANLAR ALIP KAÇTI

Olayda Ali Y. yaralanırken, saldırgan ise yerdeki boş kovanları alarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

"BİRİNE BENZETMİŞ OLABİLİR"

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.

16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı

AYNI GÜNÜN AKŞAMI HEDEFİNDEKİ İSME SALDIRI DÜZENLEDİ

Ali Y.'nin silahlı saldırıda yaralandığını internetteki haberlerden okuyup yanlış kişiyi vurduğunu öğrenin saldırgan S.A., aynı günün akşamı aynı apartmanın önüne gidip bu kez de hedefindeki Savaş H.'ye tabancayla ateş açarak boynundan ve bacağından ağır yaralayıp kaçtı.

SON DAKİKA