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16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
18:08
16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Yanlış kişiyi vurduğunu öğrendi, hedefindeki adama kurşun yağdırdı
Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, hedefindeki kişiye benzettiği sıva ustasını vurdu. Yanlış kişiyi vurduğunu haberlerden öğrenen şüpheli, saldırının akşamında ise hedefindeki isme kurşun yağdırdı. Korkunç saldırıların ardından 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.