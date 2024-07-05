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Haberler Yaşam 16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:47

16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez'in babasının yasak aşkından dolayı can verdiği ortaya çıktı. Firari katilin suç ortağı polise giderek her şeyi anlattı: Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken...

DHA
16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

Deniz'de 17 Haziran'da kan donduran bir olay yaşandı. Tekstil atölyesi ve oto-galerisi işleten Emrah Görmez (35) ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba oğul hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

EŞİM BENİ EMRAH'LA ALDATIYOR
Polis ekipleri ise saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu saptadı. Bu kişinin yanında bulunan İzzet Duman ise polise teslim olup, "Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken Emrah Görmez ile karşılaştık. Araçlar durdu ve Emrah Görmez ile Melih K. göz göze geldi. Melih K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, Emrah Görmez'e doğrulttu. Görmez de kendi silahını çıkarıp, Melih K.'ye doğrulttu.

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16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

EMRAH SİLAHINI DOĞRULTUYORDU
Bir anlık boşluğundan yararlanıp, Melih K.'nin elindeki tabancayı aldım ve araçtan indim. Tabancayı Emrah Görmez'e doğrultmadan, 'Emrah silahını indir hem namussuzluk yapıyorsun hem de karşımıza dikiliyorsun' dedim. Bu sözleri söylerken, Emrah hala Melih K.'ye silahını doğrultuyordu. Olayın daha çok büyümesini engellemek amacıyla Melih K.'den aldığım tabancayla havaya 2 el ateş ettim. Bunun üzerine Emrah Görmez tabancasını indirdi. Tekrar kullandığımız otomobilin sol koltuğuna oturdum. Emrah Görmez ise elinde silahla bekledi ve geri çekilmedi.

16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

BABAMI VURMAYIN!
Melih K.'ye 'Buradan gidelim' dedim ancak bir anda elimdeki tabancayı alıp, otomobilden aşağı inip, Emrah Görmez'e doğrultup, ayaklarına doğru 2 el ateş etti" ifadelerini kullandı. Duman, bu sırada ise Görmez'in oğlu Muhammet Hüseyin'in araya girip, "'Babamı vurmayın' dediğini söyledi.

16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

Duman, ifadesine şöyle devam etti: O esnada Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Muhammet Hüseyin Görmez'e isabet edince yere düştü. Çocuk yere düştükten sonra Melih K., Emrah Görmez'e art arda ateş etti.

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