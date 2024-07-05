16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!

EŞİM BENİ EMRAH'LA ALDATIYOR

Polis ekipleri ise saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu saptadı. Bu kişinin yanında bulunan İzzet Duman ise polise teslim olup, "Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken Emrah Görmez ile karşılaştık. Araçlar durdu ve Emrah Görmez ile Melih K. göz göze geldi. Melih K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, Emrah Görmez'e doğrulttu. Görmez de kendi silahını çıkarıp, Melih K.'ye doğrulttu.