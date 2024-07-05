Haberler
Yaşam
16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:47
16 yaşındaki çocuk yasak aşkın kurbanı oldu: Araya girdi babamı vurmayın diye bağırdı!
16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez'in babasının yasak aşkından dolayı can verdiği ortaya çıktı. Firari katilin suç ortağı polise giderek her şeyi anlattı: Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken...