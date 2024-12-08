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Haberler Yaşam 16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:05

16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

Korkunç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki motosikletli saldırgan daha önce kavga ettiği yine aynı yaştaki husumetlisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda husumetlisi dahil sokaktaki 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ardından da adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte haberin detayları...

DHA
16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

Olay, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddede motosikletle seyreden 2 şüpheliden biri, daha önce kavga ettiği husumetlisine ateş açtı.

16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

Olayda saldırgan husumetlisinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaraladı. Yaralanan M.A.M. (16), Mehmet G. (25), Ersin Ç. (28) ve Elif B. (19), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda husumetlisine ateş açan saldırgan 4 kişiyi vurdu | Video

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16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüphelinin motosikletle olay yerine gelerek silahla ateş ettiği tespit edildi.

16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

İleriye ve geriye dönük yapılan kamera çalışmasında silahla ateş eden şüphelinin 16 yaşındaki B.E.A. olduğu motosikleti kullanan şüphelinin ise 18 yaşındaki Baran G. olduğu belirlendi.

16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!

4 KİŞİYİ YARALADI SERBEST KALDI

Devam eden çalışmalarda şüpheli B.E.A. Piyalepaşa Mahallesi'nde bir caddede yakalandı. Diğer şüpheli Baran G. ise aynı mahallede farklı bir caddede gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri alındı.

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