Haberler
Yaşam
16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
11:05
16 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı: Husumetlisi olduğu 4 kişiyi vurdu!
Korkunç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki motosikletli saldırgan daha önce kavga ettiği yine aynı yaştaki husumetlisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda husumetlisi dahil sokaktaki 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ardından da adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte haberin detayları...