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16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
09:47
16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!
İstanbul'da kan donduran bir akran zorbalığı cinayeti yaşandı. 16 yaşındaki Muhittin C.S., parkta oturan Muhammet Berat B. (17) ile 16 yaşındaki H.P.'ye kurşun yağdırdı. Kalbinden vurulan Muhammet Berat B., kurtarılamadı. 16 yaşındaki katilin ifadesi şaşkınlık yarattı!