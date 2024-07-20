Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:47

16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

İstanbul'da kan donduran bir akran zorbalığı cinayeti yaşandı. 16 yaşındaki Muhittin C.S., parkta oturan Muhammet Berat B. (17) ile 16 yaşındaki H.P.'ye kurşun yağdırdı. Kalbinden vurulan Muhammet Berat B., kurtarılamadı. 16 yaşındaki katilin ifadesi şaşkınlık yarattı!

Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA
16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Muhittin C.S., iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan Muhammet Berat B. Ve H.P.'ye çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Atlet ve yastıklarla yaralıların kan kaybetmesini engellemeye çalışan vatandaşlar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

"BENİMLE DALGA GEÇİYORLARDI"

Hastaneye kaldırılan gençlerden17 yaşındaki Muhammet Berat B. Hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis olay yerinden kaçan şüpheliyi de kısa sürede gözaltına aldı.

16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

Şüpheli Muhittin C.S. ilk ifadesinde; "Onlar ile mahalleden arkadaşız. Sürekli beni rahatsız ediyorlardı, benimle dalga geçiyorlardı. Bu sebeple aramızda husumet oluştu, parkta görünce eve gidip silah aldım olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA