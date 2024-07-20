16 yaşındaki gençten akran zorbalığı cinayeti: Benimle dalga geçtiler deyip kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Muhittin C.S., iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.