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Haberler Yaşam 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 19:39

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli zammı ile ilgili güncel veriler, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda; "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları da belli oldu. Bilindiği üzere; toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla zam oranının yüzde 7.5'e çıkarıldığı müjdesi verilmişti. İşte 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin emekli zammı tablosu!

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 verileri netleşti. Gelen resmi açıklamalara göre; 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları belli olurken bilindiği üzere; eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. Öte yandan; en düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin 2022 yeni zamlı maaşları!

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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