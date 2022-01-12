1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli zammı ile ilgili güncel veriler, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda; "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yıl zamlı maaşları da belli oldu. Bilindiği üzere; toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla zam oranının yüzde 7.5'e çıkarıldığı müjdesi verilmişti. İşte 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin emekli zammı tablosu!