1600 yıllık Bizans Sarayı'nı defineciler delik deşik etti

SARAY KALINTILARINDA DEFİNE AVI

Marmara Denizi kıyısında Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkiinde bulunan ve bugün yalnızca kalıntıları kalmış Bukoleon Sarayı'na dadanan define avcıları, tarihi yapıda tahribatı daha da arttırdı. Geçtiğimiz hafta sonu saray kalıntıları içinde kazı yapan define avcıları, çevredekilerin fark etmesi üzerine kazmayı küreği bırakarak kayıplara karıştı. Son dönemlerde izinsiz kazı yapanların sayılarının daha da arttığını belirten semt sakinleri endişeli. Yaklaşık 20 yıldır saray kalıntılarının hemen yanı başındaki evde oturan Cesur Tecimen, "Geçen bir gelip baktık her tarafı kazmışlar. Şuralara en azından bir tel örgü çekilseydi, arkadan kimse giremezdi. Ön tarafta zaten mahalle halkı var. Yabancıları zaten tanıyorlar. Ama işte arkası için yapacak bir şey yok" dedi.