17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
14:31
17 Ağustos Depremi anma mesajları 2024 yılı için gündemde. Felaketin 25'inci yıldönümünde Kocaeli Gölcük başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul gibi şehirlerde hayatını kaybedenler ve aileleri anılıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi fotoğrafları ile o güne dair anlar unutulmuyor. Marmara Bölgesinde düzenlenen etkinliklere ek olarak sosyal medyadan da paylaşımlar geliyor. İşte, yazılı ve resimli 17 Ağustos depremi anma mesajları ve depremle ilgili sözler...