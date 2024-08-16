17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve Marmara depremi de olarak anılan Gölcük Depremi izlerini hala hissettiriyor. Binlerce can kaybı ile sonuçlanan sarsıntı gece tam 03.02'de meydana geldi. O karanlık gece bugün hala depremzedelerin hatırında. 25. yılda 17 Ağustos Depremi Anma Mesajları ile birbirlerine destek olmak isteyenler mesajlarını yayımlamaya başladı. İşte, 17 Ağustos Depremi mesajları, fotoğrafları ve sözleri...