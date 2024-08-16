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Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:31

17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

17 Ağustos Depremi anma mesajları 2024 yılı için gündemde. Felaketin 25'inci yıldönümünde Kocaeli Gölcük başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul gibi şehirlerde hayatını kaybedenler ve aileleri anılıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi fotoğrafları ile o güne dair anlar unutulmuyor. Marmara Bölgesinde düzenlenen etkinliklere ek olarak sosyal medyadan da paylaşımlar geliyor. İşte, yazılı ve resimli 17 Ağustos depremi anma mesajları ve depremle ilgili sözler...

17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve Marmara depremi de olarak anılan Gölcük Depremi izlerini hala hissettiriyor. Binlerce can kaybı ile sonuçlanan sarsıntı gece tam 03.02'de meydana geldi. O karanlık gece bugün hala depremzedelerin hatırında. 25. yılda 17 Ağustos Depremi Anma Mesajları ile birbirlerine destek olmak isteyenler mesajlarını yayımlamaya başladı. İşte, 17 Ağustos Depremi mesajları, fotoğrafları ve sözleri...

17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI 2024

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

17 Ağustos Depremi'nin 25. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

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17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…

17 Ağustos Depremi Anma Mesajları 2024: 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi fotoğrafları, mesajları ve sözleri

03:02! Sesimi duyan var mı?

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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