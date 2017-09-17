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: 'in idam edildiği kara gün

, darbeci askerler tarafından küçük düşürülmüş, işkence görmüş ve 1961 günü idam edilmişti.

Giriş Tarihi: 17.09.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 13:08
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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Bugün, Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak yazılan günün yıldönümü: Başbakan 'in idam edildiği gün.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Seçimlerde yüzde 48 gibi bir oy olarak 424 milletvekili sandalyesiyle CHP'yi 3'e katlayan , halkın ezici çoğunluğunun oylarıyla Başbakan olmuştu.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Türk milletinin siyasi tercihlerini hiçe sayan, küçümseyen ve küstahça onlara kimi seçmeleri gerektiğini bildirmeye çalışan darbeciler yönetime zorla el koymuş ve Başbakan Menderes'i uydurma bir mahkemede yargılatarak idam etmişlerdi.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Menderes idam edildikten bir gün sonra, evinin kapısına iki kağıt asılmıştı.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Kağıtlardan birinde Menderes'in neden asıldığı açıklanırken, diğerinde ise cellada ödenen para miktarı yazılıydı. Aile, cellada verilen parayı devlete ödemişti.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

Menderes başkanlığındaki DP, 2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan seçimlerde de büyük bir zafer kazandı. Oyların yüzde 57,6'sını alarak iktidarını tek başına devam ettirdi. Bu, Türkiye tarihinde demokratik bir seçimde bir siyasi parti tarafından ulaşılan en yüksek orandı ve bir daha da bu orana ulaşılamadı.

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: 'in idam edildiği kara gün
17 Eylül: Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün

27 Mayıs 1960 sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş TSK olarak yönetime el koyduklarını belirtti ve askeri darbenin sebeplerini bir radyo bildirisi ile halka duyurdu. Menderes ise 27 Mayıs 1960 günü Kütahya'da Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.

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