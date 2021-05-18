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Haberler Yaşam 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 08:17

açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı yayınlanan diziler ve programlar reyting sonuçları için mücadele verdi. , , , gibi diziler total, abi, abc1 sıralama birincisi olmak için birbiriyle yarıştı. Dizilerin akıbetini belirleyen reyting sıralaması izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Diziseverler, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Buna göre bu hafta reytinglerde kim birinci oldu, 17 Mayıs Pazartesi reyting birincisi kim sorularının yanıtı haberimizde.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?

Birçok kişi izlediği dizinin akıbetini öğrenmek adına reyting sonuçlarını takip ediyor. Ayrıca yeni bir diziye başlamak için de en çok izlenen diziler araştırılıyor. Bu sebeple her gün bir önceki günün reytingleri yayınlnıyor. Bu bağlamda birçok kişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta , , , gibi dizilerin yarıştığı Pazartesi akşamı reytinglerinde kazanan Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Bu hafta reytinglerde kim birinci oldu? Detaylar haberimizde.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında en çok izlenen yapım merak ediliyor. Bu bağlamda dünün reyting sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Güncel veriler yayınlandığı an haberimizde yer alacak.

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17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde:

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MARASLI ATV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kim birinci oldu?

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

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