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Haberler Yaşam 17 Nisan günlük korona tablosu ile vaka sayısı belli oldu: İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 01:11

günlük korona tablosu ile vaka sayısı belli oldu: İşte vaka sayısı son dakika gelişmeleri!

Son dönemde vakalarda gözlemlenen rekor artışla beraber vaka sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu noktada günlük korona tablosu için gözler resmi sitesine çevrildi. Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günkü tablodan gelen verilere göre son 24 saat içerisinde vaka sayısı 63 bin 82 olarak duyurulmuş ve 289 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri: İşte Günlük korona tablosu ile 17 Nisan vaka sayısı

vaka sayısı binlerce kişinin gündemindeki yerini alırken her gün resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. Ülke çapında 60 bini aşan sayılar tedirginliğe neden olurken uygulanan kısıtlamalarla beraber kısmi kapanmanın vakalardaki etkisi günlük tablodaki rakamlarla belli oluyor. Buna göre; Bugün Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ve son durum…

Günlük korona tablosu ile 17 Nisan vaka sayısı: İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri!

17 NİSAN GÜNLÜK KORONA TABLOSU

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Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri: İşte Günlük korona tablosu ile 17 Nisan vaka sayısı

Türkiye'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri: İşte Günlük korona tablosu ile 17 Nisan vaka sayısı
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Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri: İşte Günlük korona tablosu ile 17 Nisan vaka sayısı

14 NİSAN VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 62 bin 797
HASTA SAYISI: 2 bin 802
VEFAT SAYISI: 279
İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 413

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