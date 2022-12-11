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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:12

17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

Sır olay Zonguldak'ta yaşandı. Temmuz ayında kaybolduktan 8 gün sonra İstanbul'da bulunan Buse Karakabak (17) yine sırra kadem bastı. Baba Karakabak, "Gece 00.00'dan sonra telefonumu istedi. 'Baba oyun oynayacağım' dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

17 yaşındaki Buse Karakabak, Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Karakabak, 8 gün sonra İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı.

17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

17 yaşındaki Buse Karakabak, Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Karakabak, 8 gün sonra İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı.

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17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"
Kızıyla 4 aydır birlikte yaşayan baba Ahmet Karakabak, "Çok güzel günlerimiz vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Bana, 'Baba ben seni tanıdım, seni seviyorum, seni bırakmam, ne olursa olsun gitmem' diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Gece 00.00'dan sonra telefonumu istedi. 'Baba oyun oynayacağım' dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük.

17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

Ne olduğunu anlamıyorum. 4 ay birlikte güzel günlerimiz oldu. Bana olan sevgisi, bana olan düşkünlüğüne şaşırıyordum. Her sabah işe giderken 'Seni seviyorum babacım' diyerek beni öperek gönderirdi işe. O gece ne oldu? Telefonumdan sosyal medya hesabına girmiş.

17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

Bir erkek arkadaşı vardı diye biliyorum. Daha önce görüştüğü kişileri aradım. Kızım kopuk ve yanlış bir hayat yaşıyor. Ben tek bir şey istiyorum.

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