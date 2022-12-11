Haberler
Yaşam
17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
10:12
17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?
Sır olay Zonguldak'ta yaşandı. Temmuz ayında kaybolduktan 8 gün sonra İstanbul'da bulunan Buse Karakabak (17) yine sırra kadem bastı. Baba Karakabak, "Gece 00.00'dan sonra telefonumu istedi. 'Baba oyun oynayacağım' dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.