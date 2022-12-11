17 yaşındaki Buse Karakabak yine sırra kadem bastı: O gece ne oldu?

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Kızıyla 4 aydır birlikte yaşayan baba Ahmet Karakabak, "Çok güzel günlerimiz vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Bana, 'Baba ben seni tanıdım, seni seviyorum, seni bırakmam, ne olursa olsun gitmem' diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Gece 00.00'dan sonra telefonumu istedi. 'Baba oyun oynayacağım' dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük.