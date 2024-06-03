Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:46

17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

Kan donduran olay Adana'da yaşandı. 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp, cesedi zeytin bahçesine atıldı. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte korkunç cinayetin detayları

Ziya RAMOĞLU
17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

Takvim yaprakları 28 Mayıs'ı gösterdiğinde Adana'da korkunç bir olay meydana geldi… 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile bir araya geldi. Emin Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

Verdiği parayı geri almak isteyen Beyazgeyik ve şahıslar arasında tartıştı. Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik'e tabanca ile defalarca ateş açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

CESEDİ BAHÇEYE ATILDI
Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik aracın içerisinde hayatını kaybetti.

Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video

17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi'nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

CİNAYET DEDEKTİFLERİ OLAYI AYDINLATTI
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti.

SON DAKİKA