17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…

Takvim yaprakları 28 Mayıs'ı gösterdiğinde Adana'da korkunç bir olay meydana geldi… 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile bir araya geldi. Emin Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.



