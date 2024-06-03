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17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:46
17 yaşındaki genç 3500 TL için öldürüldü! Cesedi bahçeye attılar: Karnından 2, göğsünden 4…
Kan donduran olay Adana'da yaşandı. 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp, cesedi zeytin bahçesine atıldı. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte korkunç cinayetin detayları