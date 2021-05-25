18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma kullanımı yasak mı? 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Salgın sürecinde risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı vatandaşların da dışarı çıkma izinleri genelge kapsamında netleşti. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme ile birlikte "18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? İşte genelge detayları!